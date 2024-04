Champions League „Deutlich sichtbare“ Polizeipräsenz beim BVB-Halbfinale

Obwohl es beim 1:1 im Gruppenspiel beider Teams am 13. Dezember im Signal Iduna Park weitgehend ruhig geblieben war, sei Vorsicht geboten. „Das heißt gar nichts. Die Polizei muss auf alles vorbereitet sein“, kommentierte der Sprecher. So hatte die Bundespolizei vor der damaligen Partie einige PSG-Fans an der Anreise gehindert. Bei Kontrollen an der deutsch-niederländischen und der deutsch-belgischen Grenze waren zahlreiche illegale Gegenstände wie Pyrotechnik, Sturmhauben und Schlagwerkzeuge gefunden worden.