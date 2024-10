Champions League Der Meister entdeckt die Defensivarbeit neu

Das Team, das in der Bundesliga nach fünf Spielen bereits zehn Gegentore und damit jetzt schon fast die Hälfte aller Gegentore aus der Meistersaison kassierte, steht in der Champions League defensiv noch unversehrt da. Nun wurde der deutsche Meister beim 4:0-Spaziergang vor zwei Wochen beim schwachen Team von Feyenoord Rotterdam auch kaum gefordert. Das Spiel am Dienstag gegen den siebenmaligen Königsklassen-Gewinner und 19-maligen italienischen Meister Milan war aber schon ein anderes Kaliber als Bundesligaspiele gegen Borussia Mönchengladbach oder den VfL Wolfsburg, in denen Leverkusen zusammen fünf Gegentore bekam.