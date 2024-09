Millionen im Europapokal „Den Reichen gibt man“: Das Problem der UEFA-Millionen

Vor der Reform flossen etwa acht Millionen Euro über den Deutschen Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga an die Vereine - allerdings an die Zweitligisten. Nach dpa-Informationen wurde das Geld in den vergangenen Jahren nach DFL-Präsidiumsbeschlüssen weitergereicht. Für die Nicht-Teilnehmer am Europapokal in der Bundesliga sind weniger als eine Million Euro pro Club in den Bilanzen nicht entscheidend.