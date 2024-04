Champions League Dembélé fiebert Duell mit BVB entgegen: „Große Chance“

An die Westfalen hat Paris gute Erinnerungen. Im März 2020, als gerade die Corona-Pandemie ausgebrochen war, schafften die Franzosen nach einem 1:2 in Dortmund durch ein 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel vor leeren Rängen mit Trainer Thomas Tuchel noch das Weiterkommen. Beim Finalturnier in Lissabon ging es für Mbappé und Co. bis ins Endspiel, wo es aber eine 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern gab. In dieser Saison trafen sich beide Clubs in der Gruppenphase. PSG siegte 2:0 und kam in Dortmund zu einem 1:1, als der BVB aber bereits zuvor das Achtelfinale klar gemacht hatte.