Champions League : „Danke Didi“: RB Leipzig gedenkt Mateschitz mit Mega-Applaus

Leipzig RB Leipzig hat Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid mit tosendem Applaus gedacht.

In einer Minute des Erinnerns wurden in der mit 45.228 Zuschauern ausverkauften Red Bull-Arena die Verdienste des verstorbenen Österreichers für den Club gewürdigt. So schaffte man es „aus einer Schnapsidee“ bis in die Königsklasse, wie der Stadionsprecher sagte. Kurz darauf brandete großer Beifall auf. Auf den Anzeigetafeln wurde das Bild eines lächelnden Mateschitz gezeigt.