Champions League : Chelsea-Coach Tuchel: „Schwieriges Match für Timo und Kai“

Sevilla Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat die Auswechslungen von Timo Werner und Kai Havertz beim 2:0 gegen den FC Porto mit den Leistungen der deutschen Fußball-Nationalspieler begründet.

Die Treffer für den FC Chelsea erzielten Mount (32. Minute) und Ben Chilwell (85.). Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Hinspiel in Sevilla statt in Porto ausgetragen. Das Rückspiel findet am 13. April ebenfalls in Sevilla statt.