BVB im im Finale der Champions League Hummels sorgt mit Tor für deutschen Rekord in Königsklasse

Borussia Dortmund hat das Finale der Champions League erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich im Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain dank eines 1:0 (0:0) durch. Nationalspieler Mats Hummels traf kurz nach der Halbzeit mit einem Kopfball (50. Minute). Das Hinspiel hatte der BVB ebenfalls mit 1:0 gewonnen. Gegner am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion ist der FC Bayern München oder Real Madrid, die am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) aufeinandertreffen (Hinspiel: 2:2). Gelingt den Bayern ein Sieg, wäre eine Neuauflage des Königsklassen-Showdowns der beiden deutschen Vereine 2013 in London perfekt.