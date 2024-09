Wirbel um BVB-Kapitän Can erklärt Torjubel: Fühle mich „ungerecht behandelt“

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can fühlt sich zu kritisch beäugt und sieht seinen kuriosen Torjubel nach seinem Elfmetertor zum 4:2-Endstand gegen den 1. FC Heidenheim als Zeichen an seine Kritiker. „Ich sehe das schon, dass ich manchmal ungerecht behandelt werde“, sagte Can vor dem Champions-League-Auftakt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Brügge.