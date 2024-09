Champions-League-Auftakt BVB neu und wild: Hoffnung auf lange Champions-League-Saison

Damit es auch in der Champions League eine ähnlich lange Saison wird wie die abgelaufene, muss der BVB von Beginn an in der modifizierten Vorrunde punkten. Dazu beitragen soll auch der umgestaltete Angriff, in dem der bisherige Stuttgarter Serhou Guirassy die klare Nummer eins sein soll. Der Guineer spielte gegen Heidenheim nach überstandenen Knieproblemen erstmals im neuen Dress und überzeugte auch ohne Torerfolg und trotz vorheriger verletzungsbedingter Pause auf Anhieb.