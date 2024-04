Champions League BVB jetzt gegen Paris: „Sind auch langsam mal am Zug“

Im Halbfinale hat der BVB zunächst Heimrecht und tritt im Rückspiel auswärts an. Den Gegner kennen die Dortmunder bestens. Schon in der Gruppenphase traf der Revierclub auf PSG. „Wir haben ein sehr schlechtes Spiel gemacht in Paris“, sagte Offensivmann Julian Brandt zum 0:2 im September im Parc de Princes. „Daraus haben wir gelernt und haben hier 1:1 gespielt.“ Brandt ergänzte: „Wir sind auch langsam mal am Zug zu gewinnen.“