Champions League BVB glaubt an „Wunder in Wembley“ - Partynacht in Paris

Das Halbfinal-Drama des FC Bayern München in Madrid erlebte Sebastian Kehl „in aller Ruhe“ auf der heimischen Couch. Dass sein Wunsch nach einer Neuauflage des deutschen Champions-League-Endspiels von 2013 in London nicht in Erfüllung ging, kann die Vorfreude des Dortmunder Sportdirektors auf den Showdown am 1. Juni nicht trüben. „Wir hätten die Chance auf eine Revanche gegen die Münchner in Wembley sehr gerne genutzt“, sagte der 44-Jährige mit Blick auf das unvergessene 1:2 gegen den nationalen Erzrivalen vor elf Jahren in der englischen Fußball-Kultstätte.