Champions League : BVB erstmals seit Mai wieder mit Hummels in der Startelf

BVB erstmals seit Mai wieder mit Hummels in der Startelf

Steht gegen Besiktas in der BVB-Startelf: Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels macht sich warm. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Istanbul Mit Abwehrchef Mats Hummels startet Borussia Dortmund in das erste Champions-League-Spiel der neuen Saison.

Hummels war am Samstag zuvor beim 4:3 gegen Bayer Leverkusen in der Schlussphase bereits zu einem Kurz-Einsatz gekommen. Sein zuvor letztes Spiel von Beginn für Dortmund hatte er im Mai absolviert. Der 32-Jährige kommt im Vergleich zum Leverkusen-Spiel für Neuzugang Marin Pongracic in die Startelf. Für den defensiven Axel Witsel spielt zudem zunächst Angreifer Donyell Malen.