Champions League BVB-Coach Terzic über Atlético: „Schon ein kleines Monster“

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic freut sich auf das Viertelfinale in der Champions League gegen Atlético Madrid. „Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Los“, sagte Terzic am Freitag kurz nach der Auslosung. „Natürlich ist es ein starker Gegner. Aber wenn man sich den Lostopf angeschaut hat, wusste man, dass der Weg in die nächste Runde noch schwerer wird.“