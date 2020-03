Coronavirus : Bericht: Champions-League-Rückspiel in Paris ohne Zuschauer?

Bericht: Champions-League-Rückspiel in Paris ohne Zuschauer?

Paris Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund könnte laut einem Medienbericht möglicherweise ohne Zuschauer stattfinden.

Die Europäische Fußball-Union UEFA habe darüber aber noch nicht entschieden, berichtete die Regionalzeitung „Le Parisien“. Frankreich hatte am Wochenende wegen des neuartigen Coronavirus alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Davon sind vor allem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen betroffen, aber auch einige Sportevents. Ausgenommen sind bisher Veranstaltungen in Stadien.