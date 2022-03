Champions League : Benzema-Spektakel in Madrid: Real und City im Viertelfinale

Madrid/Manchester Lange stellte Paris Saint-Germain die Abwehr von Real Madrid vor große Probleme. Dann zeigt Karim Benzema den PSG-Stars die Grenzen auf. Wie Real zieht auch Manchester City ins Viertelfinale ein.

Gemeinsam mit den Königlichen zog Manchester City in die nächste Runde ein. City hatte das Viertelfinal-Ticket schon vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon so gut wie sicher. Nach dem 5:0 im ersten Aufeinandertreffen Mitte Februar reichte den Engländern diesmal ein 0:0. Spektakulär ging es an diesem Abend nur in Madrid zu.