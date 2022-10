Champions League : Bellingham überholt Rooney: Neue Bestmarke für BVB-Profi

Jude Bellingham (l) traf für Dortmund zum 1:1 gegen Sevilla. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund Borussia Dortmunds Jude Bellingham hat in der Champions League eine alte englische Bestmarke von Wayne Rooney überboten. Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den FC Sevilla hat der 19-Jährige nun so viele Königsklassen-Tore auf dem Konto wie noch kein englischer Teenager vor ihm in einer Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Treffer gegen die Spanier war sein vierter in dieser Champions-League-Spielzeit. Er hat in bislang jedem Gruppenspiel der Dortmunder getroffen. Bellingham überholte damit Englands Ex-Nationalspieler Rooney, der als Teenager in der Saison 2004/2005 drei Tore erzielt hatte.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-93054/2

(dpa)