Champions League Belgrad setzt gegen Leipzig auf Fans und Mauer-Taktik

Ein Erfolg wäre auch für die Zukunft von Bakhar wichtig. Der Israeli ist nicht unumstritten, da Roter Stern in der Meisterschaft als Zweiter deutlich hinter Lokalrivale Partizan Belgrad liegt. Nach einem Unentschieden am vergangenen Mittwoch gegen Backa Topola stellten einige Fans Trainer und Mannschaft in der Kabine zur Rede. Vor dem Heimsieg am vergangenen Samstag gegen Schlusslicht Surdulica verfassten die Anhänger einen Brief und gaben jedem Spieler und dem Trainer eine Ausfertigung.