Champions League Bayerns XXL-Prüfung bei Real: „The winner takes it all“

Bis dahin wollen die Bayern auch längst Klarheit haben, wer in der neuen Saison als Nachfolger von Tuchel den Umbau in Angriff nimmt. Bis zum Rückspiel in Madrid am kommenden Mittwoch erwartet Sportvorstand Eberl aber keine Entscheidung in der spannenden Frage, ob Ralf Rangnick der neue Mann an der Seitenlinie sein wird.