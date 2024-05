Champions League Bayern-Zorn auf Referee: „Gegen alle Regeln des Fußballs“

Manuel Gräfe erkennt im ZDF „keine strafbare Abseitsposition“ um de Ligt. Der Assistent an der Seitenlinie hätte bei dieser knappen Situation warten müssen und habe den ersten Fehler begangen, meint der langjährige DFB-Referee. „Dann hätte Marciniak mit all seiner Erfahrung wissen müssen, in so einem Spiel in den letzten Minuten warte ich doch kurz, bis die Situation endgültig tot ist. Er hat leider zu früh gepfiffen.“ Das sei „sehr, sehr bitter“ für die Bayern.