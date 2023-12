Champions League Bayern will in Manchester „anderes Gesicht“ zeigen

„Es geht darum, am Dienstag ein anderes Gesicht zu zeigen“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka im ZDF. Nach der Pleite bei Eintracht Frankfurt sind die Münchner am Dienstag in der Königsklasse bei Manchester United zu Gast. Während die Bayern schon als Gruppensieger und Achtelfinalist feststehen, droht dem englischen Rekordmeister ein Aus in der Gruppenphase.