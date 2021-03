Champions League : Bayern wieder gegen PSG - BVB gegen Manchester City

Berlin Die Bayern treffen wieder auf Paris, Borussia Dortmund spielt gegen Manchester City: Die beiden deutschen Vertreter haben in der Champions League äußerst schwere Gegner bekommen. Im Halbfinale ist das deutsche Duell möglich.

Die deutschen Fußball-Topclubs haben am Freitag in Nyon die schwerstmöglichen Aufgaben für das Viertelfinale der Champions League zugelost bekommen. Das Team von Trainer Hansi Flick spielt in den beiden Partien am 6./7. April und 13./14. April zunächst in der Allianz Arena und dann das Rückspiel in Paris.