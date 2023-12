Champions League Bayern vor ManUnited-Spiel: „Weit weg von einer Krise“

„Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Man nimmt immer wieder Selbstvertrauen und Gefühle mit aus einem Spiel. Darum ist es jetzt wichtig, zu reagieren“, sagte Sportdirektor Christoph Freund am Montag mit Blick auf den Jahresendspurt am Münchner Flughafen.Es sei schön, wenn man nur drei Tage nach einer derartigen Niederlage wieder ein Spiel habe, „damit man das zurechtrücken kann“, sagte der 46 Jahre alte Österreicher vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Freund ordnete das Komplettversagen in Frankfurt aber zugleich als Einzelfall ein. „Wir sind weit weg von einer Krise!“