Champions League : Bayern siegesgewiss: „Lissabon mit drei Punkten verlassen“

Lissabon Ein Finale wie vor 14 Monaten ist es diesmal für den FC Bayern nicht. Aber das Ziel bleibt dasselbe: Ein Sieg soll in Lissabon glücken. Leon Goretzka und Alphonso Davies fehlen im Estádio da Luz. Ein anderer Star ist nach turbulenten Tagen dabei.

„Ziel ist es, den Boden in Lissabon mit drei Punkten zu verlassen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Benfica Lissabon. 14 Monate nach dem Gewinn der Fußball-Königsklasse im Estádio da Luz gegen Paris Saint-Germain treffen die Münchner nun in einem Gruppenspiel auf einen ortsansässigen Club. Das Ziel ist dasselbe, ein Sieg soll her.