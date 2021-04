Champions League : Bayern ohne Gnabry - Boateng und Davies gegen PSG zurück

München Der FC Bayern München muss im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain möglicherweise auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichten.

Für das Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in München kann Trainer Hansi Flick anders als in der Bundesliga wieder auf die in Leipzig gesperrten Jérôme Boateng und Alphonso Davies zurückgreifen. Boateng, dessen Ende beim FC Bayern im Sommer laut „Kicker“ fix sein soll, zeigte sich gut gelaunt bei der Einheit am Vereinsgelände. Flick kann an der Seite von David Alaba in der Innenverteidigung entweder auf Boateng oder Niklas Süle zurückgreifen. Links kann er zwischen Davies und Lucas Hernández wählen.