Champions League Bayern im „Kampfmodus“: Neuer als Mutmacher gegen Arsenal

Spätestens auf dem Weg in den Finalort der Champions League forcierte der taumelnde FC Bayern um London-Rückkehrer Harry Kane das Aufbäumen gegen den finalen Titel-K.o. in dieser Saison. Als Mutmacher gingen nach chaotischen Tagen die Rückkehrer Manuel Neuer, Leroy Sané, Kingsley Coman und auch Youngster Aleksandar Pavlovic mit an Bord. Eberls Hoffnung auf ein gutes Ergebnis im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) speist sich auch aus den überwiegend guten Bayern-Auftritten in Europa in dieser Spielzeit: „Die Qualität der Mannschaft ist da. Das hat sie schon gezeigt, allerdings zu wellenartig.“