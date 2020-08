Champions League : Bayern-Gala gegen Barça: Acht Tore, acht Fakten

Traf zum 50. Mal in der Champions League: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (M). Foto: Manu Fernandez/Pool AP/dpa

Lissabon Acht interessante Fakten zum historischen 8:2-Sieg des FC Bayern gegen den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League:

1) Bayern-Rekord: Erstmals in 28 Jahren Champions League glücken einer Mannschaft in einer K.o.-Runde acht Tore in einem Spiel.