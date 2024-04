Champions League Bayern-Boss Dreesen: „Totgesagte leben länger“

„Das war ein schwerer Monat. Wir haben, glaube ich, einige schwere Wochen in den Knochen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga. Und was war das heute für ein Tag? Die Mannschaft hat heute ihr wahres Gesicht gezeigt. Ein fantastisches Spiel, ein intensives Spiel abgeliefert“, hob Dreesen nach dem 2:2 beim FC Arsenal hervor. Damit hat sich die Mannschaft um die Torschützen Serge Gnabry und Harry Kane eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel in einer Woche in München erarbeitet.