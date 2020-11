Champions League : Bayern bejubelt Gruppensieg - Neuer in „Form des Lebens“

Bayern bejubelt Gruppensieg - Neuer in „Form des Lebens“

München Vorne Robert Lewandowski, hinten Manuel Neuer: Auf die einfache Erfolgsformel der Münchner will Hansi Flick den FC Bayern nicht beschränken. Lob für einen Spieler in der „Form seines Lebens“ gibt es aber allemal.

„Manu spielt seit einem Jahr sensationell“, sagte Trainer Hansi Flick. „Er ist in der Form seines Lebens.“ Mit dem vorzeitigen Gruppensieg durch das 3:1 (1:0) gegen RB Salzburg qualifizierte sich Titelverteidiger FC Bayern München standesgemäß für das Achtelfinale. „Das wir schon Gruppensieger sind, ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung“, sagte der herausragende Fußball-Nationaltorhüter Neuer.

Vier Siege in vier Spielen der Königsklassen-Saison ließen die Rekordserie der Bayern auf 15 Erfolge am Stück anwachsen. „Wir haben alle Spiele gewonnen, alle Spiele dominiert“, sagte Neuer zufrieden. Der FC Chelsea, der FC Sevilla, der FC Barcelona, Juventus Turin, Manchester City und eben der Titelverteidiger stehen bereits in der Runde der besten 16 Mannschaften. „Das war unser ganz großes Ziel heute“, sagte Trainer Hansi Flick.