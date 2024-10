Champions League Barcelona souverän - Auch ManCity, Arsenal und Inter siegen

Nach ihren teils verpatzten Starts in die neue Champions League haben die Titel-Mitfavoriten Manchester City, FC Barcelona und FC Arsenal am zweiten Spieltag souveräne Siege gefeiert. Hansi Flicks Barça-Fußballer setzten sich mit 5:0 gegen die Young Boys Bern durch. Ex-Bayern-Profi Robert Lewandowski mit einem Doppelpack, Raphinha und Inigo Martinez trafen für die Katalanen, die im ersten Match noch 1:2 in Monaco verloren hatten. Zudem unterlief dem Berner Mohamed Ali Camara ein Eigentor.