Champions League Barcelona, Atletico und Lazio im Achtelfinale

Auch Atletico Madrid ist sicher in der K.o.-Runde dabei. Die Spanier holten ein 3:1 (1:0) bei Feyenoord Rotterdam und gehen als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Gruppe E. Das Resultat machte auch die Achtelfinal-Teilnahme von Lazio Rom perfekt. Die Römer hatten am frühen Abend 2:0 gegen Celtic Glasgow gewonnen.