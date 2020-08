Champions League : Barca kämpft gegen Neapel um den Viertelfinaleinzug

Lionel Messi beim Training. Zwölf Mal in Folge erreichte er zuletzt mit dem FC Barcelona das Viertelfinale der Champions League. Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona via AP/dpa

Barcelona Das Finalturnier der Königsklasse ohne den Weltfußballer? Schwer vorstellbar, aber nicht unwahrscheinlich. Im Achtelfinal-Rückspiel muss der FC Barcelona gegen Neapel bestehen. Eine Niederlage würde zwei beeindruckende Serien enden lassen.

Für den FC Barcelona geht es um das Ticket für Lissabon - und um die Statistik. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den SSC Neapel am heutigen Samstag (21.00 Uhr/DAZN) hoffen die Katalanen, dass die eigene Erfolgsserie weitergeht.

Zwölf Mal in Folge erreichten Weltfußballer Lionel Messi&Co. zuletzt das Viertelfinale. Seit 35 Heimspielen in der Königsklasse sind die Katalanen unbesiegt. Die Aufgabe gegen Neapel im fast menschenleeren Camp Nou ist trügerisch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt. Nach der monatelangen Zwangspause bedingt durch die Corona-Krise ist Barcelona zuletzt schwächer als gewohnt aufgetreten. Auch den Liga-Titel musste der Verein von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen an den Erzrivalen Real Madrid abgeben.