Champions League Bald gegen Bayern: Flick sieht noch Steigerungspotenzial

Der nächste Gegner in der Königsklasse ist am 23. Oktober der FC Bayern München, den Flick von 2019 bis 2021 trainiert hatte. In der Liga spielt Barcelona in diesem Monat unter anderem noch gegen Erzrivale Real Madrid. Wer dann jeweils im Tor steht, ist noch offen. Die Verpflichtung von Torhüter Wojciech Szczesny als Ersatz für den schwer verletzten deutschen Nationalspieler Marc-André ter Stegen ist noch nicht offiziell. Gegen Bern spielte erneut Iñaki Peña.