Champions-League-Finale Außenseiter, na und? Dortmund glaubt an „etwas Großartiges“

Für Jude Bellingham wäre es der erste Champions-League-Sieg. Für 103 Millionen Euro wechselte er im vergangenen Jahr von Dortmund nach Madrid. In dem Transfervertrag vereinbarten beide Clubs noch eine weitere Nachzahlung in Millionenhöhe, falls der 20 Jahre alte Engländer mit Real nach der spanischen Meisterschaft auch noch den wichtigsten Titel des europäischen Fußballs gewinnt. Sollte der BVB am Samstagabend verlieren, hätte er so wenigstens einen kleinen Trost. Sollte er den großen Favoriten aber schlagen, hätte er vermutlich noch nie so gern auf so viel Geld verzichtet.