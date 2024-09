Champions League Auftakt im Hexenkessel: Bayers brisantes Spiel in Rotterdam

Für den 31 Jahre alten Schweizer, der schon mit dem FC Basel, Borussia Mönchengladbach und dem FC Arsenal in der Königsklasse auflief, wird es der erste Champions-League-Auftritt mit Bayer 04. Für alle Profis ist es die erste Partie im neuen Format. Die Gruppenphase mit drei Gegnern sowie Hin- und Rückspielen gibt es nicht mehr. Stattdessen treten die Teams in einem Ligamodus gegeneinander an und spielen um den Einzug in die K.o.-Phase.