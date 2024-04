Champions League Atlético-Trainer Simeone glaubt an Sieg über BVB

Für Abwehrspieler Axel Witsel ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. An seine Zeit in Dortmund von 2018 bis 2022 denkt er gern zurück; „Es ist eine Mannschaft, die immer in meinem Herzen ist. Es waren sehr gute vier Jahre hier - für meine Familie und mich.“ Ähnlich wie Simeone glaubt auch der belgische Nationalspieler an den Einzug des Tabellenvierten aus Spanien ins Halbfinale: „Hier zu spielen ist schwer. Aber wir sind vorbereitet und haben die Mannschaft für dieses wichtige Spiel. Entscheidend werden die ersten 15 Minuten sein.“