Bayern-Gegner : Atlético-Torwart: Coach Simeone „ist ein ganz normaler Typ“

München Vor dem Champions-League-Auftakt gegen den FC Bayern München hat Atlético-Torwart Jan Oblak das aggressive Image seines Trainers Diego Simeone relativiert.

„Es sieht vielleicht nach außen manchmal so aus, als müsste man vor ihm Angst haben. Aber vor Diego muss keiner Angst haben. Er ist ein ganz normaler Typ, hilft den Spielern viel, erklärt, was er vorhat“, sagte der slowenische Fußballtorhüter von Atlético Madrid in einem Interview der „Bild“. „An der Seitenlinie will er vor allem die Spieler motivieren - und die Fans im Stadion.“