Champions League : Anfield-Wunder oder titellos: Klopps Plan gegen Real Madrid

Liverpool Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp setzen im Kampf um den Halbfinal-Einzug in der Champions League auf ihre Europapokal-Heimstärke. Doch ein eminent wichtiger Faktor wird gegen Real Madrid fehlen.

Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool das nächste Champions-League-Wunder. Nach dem 1:3 im Hinspiel bei Toni Kroos und Real Madrid soll es heute (21.00 Uhr/DAZN) gegen den spanischen Meister den nächsten magischen Abend an der Anfield Road geben.

Neben dem Hinspiel-Ergebnis gibt es allerdings noch einen Punkt, der die Sache für Liverpool nicht leichter machen wird. Die fehlenden Zuschauer in der heimischen Anfield Road. Ein „Extra-Problem“ nannte es Klopp, denn die enthusiastischen Liverpool-Fans haben so manchen Gegner durch die Lautstärke beeinflussen können. „Wir können die Comebacks nicht für selbstverständlich nehmen, nicht ohne die Fans im Stadion. So müssen wir uns in eine Stimmung bringen. Es sieht danach aus, als würden wir ausscheiden. Aber es bedeutet auch, dass wir nicht viel zu verlieren haben.“