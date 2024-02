Champions League Alarm um Tuchel: Bayern taumeln Richtung titelloser Saison

Die Münchner taumeln nach dem 0:1 (0:0) in der Champions League beim krassen Achtelfinal-Außenseiter Lazio Rom in einer nicht nur den Trainer belastenden Krisen-Verfassung der ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren entgegen. „Das sind so Tage, da muss man auch mit umgehen lernen“, sagte Vorstandschef Dreesen stöhnend vor Spielern und Edelfans.