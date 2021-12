Champions League : Ajax-Stürmer Haller knackt Haalands Tor-Rekord

Sebastien Haller hat einen Rekord in der Champions League aufgestellt. Der Stürmer von Ajax Amsterdam traf beim 2:1 (0:1)-Sieg seiner Mannschaft bei Besiktas Istanbul doppelt und hat nun neun Tore auf dem Konto.

Damit hat er in seiner ersten Königsklassen-Saison einmal häufiger getroffen als Borussia Dortmunds Erling Haaland in der Saison 2019/20, als der Norweger noch für RB Salzburg gespielt hatte.

Dabei kam Haller, der zwischen 2017 und 2019 für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt spielte, in Istanbul nur von der Bank. „Wenn man zum ersten Mal in der Champions League spielt, dann erwartet man mit Sicherheit keine neun Tore von sich. Ich lebe meinen Traum, denn das ist ein sehr spezieller Wettbewerb. Das gilt aber nicht nur für mich, sondern auch für Ajax“, sagte Haller, der mit dem niederländischen Meister bereits vorzeitig im Achtelfinale steht und nicht mehr von der Spitze der Gruppe C zu verdrängen ist.