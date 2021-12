Champions League : „Ab in die Hölle“: Barça blickt in eine sehr düstere Zukunft

„Ab in die Hölle“: Barça blickt in eine sehr düstere Zukunft

Barcelona München hat den Untergang des FC Barcelona erlebt. Im ersten Jahr ohne Messi müssen sich Fans, Spieler und Funktionäre damit abfinden, dass man wohl künftig nicht mehr zu den ganz Großen gehört.

„Ab in die Hölle“

Am deutlichsten beschrieb wohl „AS“ die Lage des einstigen Vorbild-Vereins: „Ab in die Hölle“, titelte sicher nicht ohne Schadenfreude die Madrider Fachzeitung, die so etwas wie das Hausblatt von Real Madrid ist - des derzeit sehr erfolgreichen Erzrivalen Barcelonas. Auf Seite eins des Konkurrenzblattes „Marca“ war am Donnerstag die riesengroße Seite-eins-Schlagzeile „Der Untergang“ an den Kiosken nicht zu übersehen. Auch die katalanischen Blätter wollten nichts schönreden. „Barça hat den absoluten Tiefpunkt erreicht“, analysierte „Sport“, und „Mundo Deportivo“ sprach von der „Chronik eines angekündigten Todes“ und von einer Stimmung „unter null.“