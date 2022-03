Sportpolitik : Cas entscheidet über Russlands Fußball-Ausschluss

Lausanne Der Internationale Sportgerichtshof Cas wird in den kommenden Tagen den Einspruch Russlands gegen den Ausschluss aller Nationalmannschaften und Club-Teams aus internationalen Fußball-Wettbewerben verhandeln.

Ziel der Berufung ist die Wiedereingliederung aller Herren- und Frauenteams in die Turniere - unter anderem die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar - sowie Schadenersatz, hatte der russische Verband mitgeteilt. Er mahnte eine rasche Entscheidung an, rechtzeitig vor den nächsten geplanten Partien. Am 24. März sollte Russland gegen Polen im Playoff zur WM in Katar spielen.