Bundesliga Zwischen Harakiri und Königsklasse: FC Bayern ist ein Rätsel

Eine Woche nach dem 2:1 gegen RB Leipzig, dem ersten Sieg nach zuvor drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie, hatten sich die Bayern viel vorgenommen - und dann so viel vermissen lassen. Die Körpersprache der Spieler, ihr Positionsspiel, ihre Fehlerquote - Tuchel kritisierte die Münchner nach deren Auftritt in den ersten 30 Minuten für nahezu alles.