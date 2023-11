Bundesliga Zwei Tatverdächtige nach Böllerwurf in Augsburg

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie wegen des Vorfalls in der 57. Minute für etwa fünf Minuten unterbrochen. Danach konnte sie ohne weitere Zwischenfälle zu Ende gespielt werden. „Ich habe noch nie einen so lauten Knall in einem Fußballstadion gehört“, sagte der auch international sehr erfahrene Brych. „Ich habe klar gesagt, wenn so etwas nochmal passiert, müssen wir das Spielfeld verlassen“, berichtete der 48-Jährige.