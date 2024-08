Fußball-Bundesliga Zwei Jahre nach VfL-Gespräch: Kompany-Debüt in Wolfsburg

Hasenhüttl freut sich auf das Bayern-Spiel („Wir sind heiß darauf“) und hat schon jetzt großen Respekt vor Kompanys Arbeit in München. „Ich glaube, dass sie bis jetzt ein sehr gutes Bild abliefern“, sagte der 57-Jährige. „Er hat in der Vorbereitung schon aufblitzen lassen, wohin es mit seiner Mannschaft gehen soll. Das ist schon sehr lebendig, was sie machen.“