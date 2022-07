Bundesliga : Zwei Corona-Fälle bei Schalke: Flick und Molinari positiv

Gelsenkirchen Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss im Trainingslager in der nächsten Woche wohl auf Mittelfeldspieler Florian Flick und den neuen Co-Trainer Beniamino Molinari verzichten.

Beide wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Club bekanntgab. Das Trainingslager in Mittersill beginnt am kommenden Montag. Zuvor bestreitet die Revierelf am Samstag (13.00 Uhr) im Parkstadion ein Testspiel gegen den Drittligaclub SV Meppen.