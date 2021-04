Corona-Krise : Zuschauer-Rückkehr in Mönchengladbach möglich

Zuschauer-Rückkehr in Mönchengladbach möglich

Im Borussia-Park finden möglicherweise noch in dieser Saison Spiele mit Zuschauern statt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Mönchengladbach Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach darf sich Hoffnung auf eine Rückkehr von Zuschauern noch in dieser Saison machen.

Dies bestätigten die Stadt Mönchengladbach und der Verein, nachdem die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen Mönchengladbach als eine der ersten Städte als Modellkommune ausgewählt hatte. Ziel sei ein wissenschaftlich begleiteter koordinierter und risikominimierter Testbetrieb im Theater, im Borussia-Park und im Sparkassenpark sowie auch in der Eishockey-Arena in Krefeld.