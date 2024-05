Bundesliga Zukunft von BVB-Abwehrchef Hummels weiter offen

„Wir werden die Entscheidung gemeinsam nach dem Champions League-Finale treffen. Wenn Mats seine Meinung nicht ändert, werden wir an diesem Plan festhalten“, sagte Trainer Edin Terzic mit Blick auf den Königsklassen-Showdown der Borussia am 1. Juni in London gegen Real Madrid. Der Vertrag des 35 Jahre alten Hummels läuft in diesem Sommer aus.