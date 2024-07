Fußball-Testspiel Zufriedener Kompany freut sich auf Rückkehr von Bayern-Stars

Viele neue Gespräche stehen für Kompany vor dem Start der Südkorea-Reise am 31. Juli an, wenn Neuer, Thomas Müller & Co. auch mit dabei sind. „Anfang nächster Woche kommen die deutschen Nationalspieler zurück und auch João Palhinha. Konny Laimer kommt schon am Freitag dazu. Es werden jetzt sukzessive mehr Spieler im Training“, sagte Sportdirektor Christoph Freund.