Fußball-Bundesliga Zu viele Spiele: Kompany für „Obergrenze“ und genug Urlaub

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat großes Verständnis für die Kritik prominenter Fußballer wie Spaniens Europameister Rodri an der weiter zunehmenden Zahl an Pflichtspielen pro Saison. „Ich kann die Spieler nur unterstützen“, sagte Kompany, der die hohe Belastung in seinen Jahren als Profi bei Manchester City und Nationalspieler für Belgien selbst miterlebte.