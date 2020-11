Bundesliga : „Zu leise, zu brav“: Kölns Trainer stellt Charakter-Frage

Köln In einem einzigen Spiel stellt der 1. FC Köln drei Negativ-Rekorde seiner langen Bundesliga-Historie ein und stürzt auf einen Abstiegsplatz. Nun wird der Ton rauer, auch bei Trainer Markus Gisdol.

„Wir sind viel zu leise und zu brav. Das gefällt mir nicht“, sagte der FC-Coach nach dem 1:2 (1:1) gegen Union Berlin und den Absturz auf einen Abstiegsplatz: „Andere Mannschaften feuern sich an, wehren sich mehr. Da muss ich meine Mannschaft in die Verantwortung nehmen.“

Das forderte auch Sportchef Horst Heldt. Denn es wäre „das Allerallerschlimmste, wenn wir uns irgendwas in die Tasche lügen und etwas gutreden würden, was nicht gut ist“. Seine Rückendeckung für Gisdol erneuerte er aber. „Es bleibt dabei“, sagte Heldt: „Solange wir überzeugt sind, werden wir daran festhalten. Und wir sind überzeugt.“ Der Trainer stehe „genauso in der Verantwortung, die Probleme zu lösen, wie die Spieler“.

Die lang ersehnte Rückkehr des Kapitäns und „unumstrittenen Führungsspielers“ Jonas Hector nach zweimonatiger Verletzungspause wird das Führungsspieler-Problem alleine nicht lösen. Am Sonntag sprach Hector vor dem Spiel und zur Halbzeit in der Kabine zur Mannschaft. Der Effekt blieb aus.

Und so stellte der FC in einem einzigen Spiel gleich drei Minus-Rekorde ein. Köln ist seit 18 Spielen ohne Sieg, blieb 19 Mal in Folge nicht ohne Gegentor und wartet seit zehn Spielen auf einen Heimerfolg. Bei den ersten beiden Höchstwerten wird das aktuelle Team am nächsten Samstag wohl alleiniger Rekordhalter werden, wenn der FC bei Borussia Dortmund antreten muss.